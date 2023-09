Chá para cólica menstrual: veja 4 opções naturais para 'sugar' a dor

Segundo Regina Stikan, coordenadora de nutrição do Hospital Santa Catarina, chás claros podem ajudar a aliviar a dor da cólica menstrual. Entre eles, estão:

Melissa;

Camomila;

Erva-cidreira;

Hortelã

É interessante também adicionar um toque de gengibre aos chás, para auxiliar no controle da inflamação.

Outras formas de amenizar a dor

A fisioterapeuta Alessandra Sônego, especialista em saúde da mulher, destaca que aproximadamente metade das mulheres experimentam algum desconforto durante a menstruação, especialmente cólicas, o que pode impactar negativamente em suas atividades diárias.

Para aliviar essa sensação incômoda, várias abordagens mostram-se eficazes, inclusive no que diz respeito à alimentação. Stikan enfatiza que a dieta pode ajudar a minimizar os desconfortos menstruais e que é importante adotar essas práticas no cotidiano, não apenas quando as cólicas surgirem.