Joyce Ribeiro sobre Chica da Silva: 'Séculos separam lutas contínuas'

A primeira coisa que me vem ao pensar e se enxergar nesse lugar é a gratidão de estar aqui através da educação. Quando eu tinha aquela dúvida: "Se eu fizer jornalismo, vou nadar, nadar e morrer na praia? Como vou entrar na televisão, que é tão fechada para mulheres como eu?".

Estamos falando de 20 anos atrás, com uma representatividade mínima. Hoje, faço parte desta geração que pode desbravar alguns caminhos para que se tenha essa sensação, de que as coisas estão realmente mudando, algo que me deixa extremamente feliz e muito esperançosa, ao ver que outras meninas enxergam essa possibilidade de carreira muito mais fortalecida.

Você tem tratado a alopecia, como a sua relação com o cabelo tem mudado nos últimos anos?

A relação das mulheres negras com os cabelos vem amadurecendo com o tempo, estamos nos descobrindo e redescobrindo com o tema. Tive queda acentuada do cabelo, com diagnóstico de alopecia, e pude perceber essa dificuldade de trabalhar essas questões.

Joyce e suas filhas Maria Luísa Ribeiro (esq.) e Lorena Ribeiro (dir.) Imagem: Ronald Santos Cruz

Milhas filhas têm uma questão livre com os cabelos delas, e por ser um problema que tem uma relação psicológica associada, elas estão cada vez mais distantes de ter algo parecido.