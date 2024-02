'Separo bem vida pessoal, como Bruna, e profissional, como Niina Secrets'

Você é uma mulher bem-sucedida e que ganha bastante dinheiro. Qual dica você daria para mulheres que começaram a ganhar destaque e faturar em suas carreiras?

Sempre fui muito preocupada com o futuro, desde que começou a monetização dos meus vídeos já guardava dinheiro, porque não sabia o que ia acontecer. A profissão era novidade, ninguém entendia nada. Então pensava no meu futuro.

Algumas pessoas do mesmo segmento ganharam muito dinheiro e gastaram tudo. Mas as coisas mudam, o mercado muda e não temos mais essa segurança de ter sempre dinheiro entrando. Minha dica é ter uma relação saudável com o dinheiro: saiba quanto você ganha, quanto gasta e separe uma porção para o seu futuro. É lógico que é legal gastar e comprar aquilo que a gente tem vontade. Mas temos também que pensar em uma segurança e estabilidade para os anos que virão, sabe?

Niina Secrets lança coleção de make com uma pegada "Meninas Malvadas" Imagem: Reprodução/Instagram

Você foi ensinada a guardar dinheiro assim?

Na verdade, aprendi com os erros dos meus pais. Eles também são empresários e em uma época ganharam muito, mas não souberam gastar e acabaram quebrando. Eles tiveram uma empresa por 45 anos e já faliram três vezes. Eu vi o sufoco e os problemas financeiros que passávamos. Não queria passar pelo mesmo e pensava que, quando tivesse o meu dinheiro, ia cuidar para ter a segurança que eles não tinham.

Ainda mais porque minha profissão não é CLT. Hoje em dia acho que ensinei muito para eles em relação a finanças, sabe? Eles têm uma outra relação com o dinheiro, mas tiveram que aprender na marra.

Você é exemplo para muitas jovens. Isso te deixa mais nervosa ou mais lisonjeada?

O que me deixa chateada de ouvir é 'Niina, te acompanho desde criança' [risos] Brincadeira. Comecei cedo e meu público cresceu comigo. Tento não pensar nessa responsabilidade e no impacto que tenho, mas ao mesmo tempo preciso pensar e ser responsável com o que eu faço. Só não fico presa nisso, porque posso acabar me podando demais. Gosto de compartilhar. Amo minha vida e meu dia a dia.