Quer pernas brilhosas como as da Galisteu? Conheça truque para copiar

Além de um look brilhoso, as pernas iluminadas da apresentadora Adriane Galisteu, de "A Fazenda 15", que estreou na terça-feira (19), chamaram a atenção. Um truque que ajuda a não deixar essa região do corpo opaca é usar iluminadores para pele.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou alguns produtos que ajudam a criar esse efeito glow. Além dos produtos específicos para as pernas, também há opções de iluminadores que podem ser aplicados em outras regiões do corpo, como braços e rosto.

Esse tipo de iluminador promete, muitas vezes, secagem rápida. No entanto, é bom ter atenção e ler o rótulo de instruções de uso, se houver. Confira quanto tempo é necessário esperar para secar, de preferência, deixe para vestir a roupa depois.