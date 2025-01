Quais são os sinais de vida passada? Márcia Sensitiva ensina a reconhecer

Verdade seja dita: sabemos muito pouco — ou quase nada — sobre o que acontece após a morte. A ciência, religião e espiritualidade parecem sempre divergir sobre esse tema. Relatos de crianças que se lembram com clareza sobre vidas anteriores viralizaram na internet ao longo dos anos. Mas será que carregamos memórias de encarnações antigas?

Para quem acredita que sim, a astróloga e sensitiva Márcia Fernandes revela quais sinais trazemos de nossas vidas passadas.

"Nós passamos por várias reencarnações com o objetivo de evolução do espírito, logo, muitas lembranças ficam armazenadas em nosso perispírito que nada mais é do que um aglomerado de energias as quais atuam entre o intermédio do universo espiritual e físico", conta.