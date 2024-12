Palo santo, sálvia branca, canela: como escolher o incenso mais poderoso

Rosas ou jasmim

As rosas exalam a "energia do amor" e, junto com o jasmim, é uma flor com propriedades afrodisíacas e que serve para pedidos ligados à sexualidade e à sensualidade.

Canela

Em muitos rituais, a especiaria surge como ingrediente crucial para desejos que envolvem prosperidade e abundância. Acender um incenso de canela ajuda a abrir os caminhos para o sucesso no trabalho.

Alfazema ou lavanda

São plantas que favorecem um estado de equilíbrio e paz no nosso campo de energia e nas vibrações energéticas da casa. Esses aromas também lhe trarão confiança em si mesma e paz interior.