Como Maiara e Maraisa: como gêmeos podem ter perfis astrais tão diferentes?

Há influência das estrelas fixas nos nascimentos

Chamamos de estrelas fixas aquelas que estão nas constelações. Para considerarmos a influência de uma delas no mapa astral, temos uma margem positiva ou negativa de até dois graus de distância do grau do ascendente ou do Meio do Céu, que também é determinado de acordo com o grau do ascendente. Um aspecto importante como uma conjunção de uma estrela fixa em relação ao ascendente ou ao Meio do Céu acontece por, no máximo, 16 minutos.

Considerando que o intervalo de tempo entre os nascimentos do primeiro e do segundo gêmeo pode ser de até 35 minutos, sem prejuízo à saúde do segundo bebê, essa ocorrência é bastante provável e até comum.

Essa conjunção é o que torna cada um dos irmãos único e singular, principalmente em relação às missões de vida, como trabalhar em causas assistenciais ou se tornar um líder influente.

Acredite: o próprio signo solar pode ser diferente um do outro

É isso mesmo! Dependendo do horário, há mudança na regência dos signos. Então, pode acontecer de um bebê nascer no último dia de Capricórnio, por exemplo, e o segundo em Aquário. Como o horário em que o Sol transita pelos signos varia a cada ano, saber direitinho o horário em que cada um nasceu é fundamental para a interpretação.