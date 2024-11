Infiel, sensitivo e sedutor: 10 mitos e verdades sobre quem é de Peixes

Tem afinidade com as artes

Verdade! Peixes é o signo das artes, que vai reger a música, a poesia, o cinema e o teatro. Por isso muitos nativos desse signo encontram uma válvula de escape para seus sentimentos profundos através da arte. Afinal, pode ser mais fácil comunicar algo importante com uma música do que com uma conversa.

Precisam de introspecção

Verdade! Estar consigo mesmo é uma necessidade latente para quem é do signo de Peixes, que provavelmente vai dar aquela sumida básica de vez em quando. Isso não quer dizer que os piscianos não querem sua companhia ou que são escapistas, o fato é que provavelmente eles precisam se entender internamente antes de viver o mundo social.

Estão em sua última encarnação

Mito! É fácil ouvirmos por aí que, por serem do último signo do zodíaco, os piscianos não teriam uma próxima encarnação e, mais do que isso, que seriam pessoas com muitos carmas. Primeiro que nem todo pisciano vai acreditar em reencarnação, certo? Segundo que outros aspectos astrológicos são levados em consideração em uma leitura cármica.