Chuva de problemas chega para 4 signos a partir desta quarta-feira, 9/10/24

Assuntos de justiça tendem a caminhar mais lentamente do que o esperado para se resolver.

Pode ser necessária uma avaliação do que pode ser feito neste momento, aceitando o que não depende de você. Se estiver viajando, atente-se a possíveis imprevistos e alterações.

Não é o melhor dia para pegar um empréstimo, assinar um contrato ou fazer qualquer negociação que envolva as finanças.

Se puder, peça um prazo maior para decidir com calma e evite decisões tomadas na empolgação ou no calor do momento. Melhor prevenir do que remediar.