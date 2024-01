Sonhar com rato é traição? O que cada animal representa durante sono

Não é de hoje que os animais são tidos como símbolos de força, cura e contato com outros mundos e considerados até agentes do plano espiritual. Nada mais óbvio, então, que sonhos com bichos tragam mensagens ou carreguem significados que podem afetar a vida humana. E como saber o que isso quer dizer?

De acordo com o oraculista e sacerdote Wicca, Brendan Orin, do Astrocentro, temos acesso a todo um mundo interior de dúvidas e anseios durante o sono. É quando o "self jovem", a parte mais lúdica do ser, comparável ao ID da psicologia moderna, se comunica através de símbolos e enigmas com o "self discursivo" (alterego, responsável pelo pensamento analítico e racional).

O que vem no sono?

"Neste estado alterado de consciência, durante o sono pesado, temos visões e recebemos mensagens importantes, tanto do plano espiritual, como da natureza e da nossa própria sacralidade", pontua. Por isso, sonhar com animais pode ter múltiplos significados.