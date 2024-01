Não é só fome: o que significa sonhar com frutas? Tipo e local importam

Mamão

O mamão é um chamado para que o sonhador concentre atenção no presente e deixe o passado ir embora. Caso contrário, o futuro pode ser comprometido e a pessoa corre o risco de perder boas oportunidades.

Diferentes situações

Sonhar com fruta azeda

Uma fruta azeda não costuma ser algo bom, pois representa alguma coisa que está fora do tempo. Aponta que a pessoa ainda não está preparada para viver e aproveitar as oportunidades que a vida está lhe oferecendo. A interpretação vale, também, para sonhos que envolvam frutas verdes.

Sonhar com fruta no pé

Se, no sonho, alguém está colhendo a fruta ou a pessoa está olhando para a fruta no pé, pode entender o sonho como um aviso para que tenha calma com o que tanto espera que aconteça. É melhor dar um passo de cada vez, pois, vai alcançar o desejo na hora certa.