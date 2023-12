Traição, lealdade, proteção: saiba o que significa sonhar com cachorro

Dito isso, vamos a alguns possíveis significados de sonhos com cachorros que podem ajudar na interpretação.

O que significa sonhar com cachorro?

Geralmente, cachorro é um animal que está ligado à lealdade, intuição, generosidade, proteção e fidelidade. Pode também representar companheirismo, bravura e amor incondicional.

Além disso, em alguns casos, podemos acabar projetando a imagem do cachorro sobre o arquétipo do lobo. Nesse caso, o significado do sonho está ligado à proteção, liderança, sabedoria e visão.

Sonhar com cachorro, então, traz uma mensagem de segurança, de que é possível confiar nas pessoas ao seu redor, mas, ao mesmo tempo, pode significar uma necessidade de mais amor próprio e tomar as rédeas de questões da vida.

Sonhar com cachorro preto

As cores, por si só, não possuem a moralidade de serem boas ou ruins. Esses significados são dados pela mente humana e, portanto, quando a cor fica muito presente no sonho é porque chamou bastante atenção do sonhador e, dessa forma, carrega um aspecto importante para o entendimento da mensagem.