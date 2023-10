Casamento ou carreira? O que cada signo vai escolher como prioridade

Virgem: carreira

Signo do trabalho diário, da correria e da rotina, para Virgem, não haveria outra prioridade a não ser o lado profissional. Faz parte de sua essência terrena e material pensar no trabalho como algo extremamente importante. Organizado e prático, o virginiano, em sua melhor forma, consegue organizar sua vida como um todo, abrindo espaço para relacionamentos apenas quando achar que é a hora certa.

Libra: casamento

Regido por Vênus, trata-se do único signo do elemento Ar que pode ser racional e emocional ao mesmo tempo. Extremamente social, Libra vai aproveitar bastante antes de pensar em algo mais sério. Contudo, quando chegar o momento, a tendência é o libriano olhar melhor para casamento, mesmo que a vida profissional esteja em transição.

Escorpião: casamento

Signo do elemento Água, as emoções são puras para o nativo de Escorpião, apesar de ser tão desapegado, vez ou outra. As relações são combustível para o escorpiano e, embora tenha um olhar muito intenso para o setor da carreira, o ato de estar e se entregar 100% a alguém faz do escorpiano um amante nato.