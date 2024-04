Extremismos e desejos urgentes pedem introspecção; a previsão do seu signo

Esta é a versão online da newsletter UOL Horóscopo, que traz a previsão semanal dos signos. Quer receber esse e outros boletins exclusivos no seu email? Cadastre-se aqui. O assinante UOL pode escolher newsletters e ter acesso integral a todos os conteúdos de astrologia.

A semana começa pedindo um ritmo mais suave e introspectivo. De quarta-feira em diante, precisaremos prestar atenção com desejos intensos e urgentes, bem como com as atitudes extremistas que podemos ter em relação às situações que já estão no limite.