Sagitário gosta de jogos de sedução: como signos se saem nas preliminares

Conhecidos como os mais românticos do zodíaco, os nativos de Peixes encaram as preliminares como parte essencial e muito importante do sexo. Costumam ser bastante carinhosos e não têm pressa de nada. Fazem tudo com muita calma e se preocupam demais com o prazer da outra pessoa, colocando-a em primeiro lugar na transa.

Fontes: Vivi Pettersen, do Astrollogica; Cathia D Gaya, consultora na área esotérica; Brendan, do Astrocentro; Edu Scarfon, astrólogo

