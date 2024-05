Relações atravessam fase de sensibilidade em maio; a previsão do seu signo

Em nossas vidas pessoais, porém, teremos alguns ajustes em relação à nossa visão de liberdade e percepção sobre estruturas que ainda precisam de manutenção.

Touro sempre nos lembra de um ritmo consistente, mas não apressado, e nessa nova fase lunar, percebemos o que precisa de mudanças e ajustes, nos tirando da inércia.

No dia 7, Sol e Saturno se unem em um contato fluente, favorecendo assuntos de trabalho, o entendimento das responsabilidades e o avanço de forma mais consciente, sóbria e madura.

No dia 8, a Lua inicia seu novo ciclo no signo de Touro, onde prazer e conforto devem ser considerados.

O dia 13 é bem movimentado, com Sol se encontrando com Urano, e Vênus com Saturno. De um lado temos a sede por novos caminhos e do outro o entendimento de que as coisas se constroem gradualmente e de que as boas parcerias serão fundamentais. É um dia em que podemos enfrentar imprevistos, oscilações na tecnologia e na comunicação.

No dia 15, Mercúrio ingressa em Touro — mesmo dia em que a Lua chega na fase crescente no signo de Leão. As habilidades criativas e artísticas dão o tom, sendo um momento de percepção dos nossos talentos e desenvolvimento de nossas habilidades.