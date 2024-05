Sol em Touro traz estabilidade e pede decisões; a previsão do seu signo

Esta é a versão online da newsletter UOL Horóscopo, que traz a previsão semanal dos signos. Quer receber esse e outros boletins exclusivos no seu email? Cadastre-se aqui. O assinante UOL pode escolher newsletters e ter acesso integral a todos os conteúdos de astrologia.

A semana começa com a Lua ainda na fase minguante, e mesmo que seja um ciclo de ajustes, finalizações e reflexões sobre os próximos passos, temos uma ótima oportunidade de resolver assuntos profissionais e pessoais de maneira sóbria.

Graças à conexão do Sol em Touro com Saturno em Peixes, que ocorre no dia 7, seremos tomados pela estabilidade e pela responsabilidade.