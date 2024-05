Otimismo exagerado ameaça finanças. Dica é ser flexível; o dinheiro em maio

Este é um bom mês para se conectar com projetos que podem ser criados com amigos ou colegas de trabalho de quem você gosta muito. A ideia é compartilhar ideias com gente querida.

Trabalho é um dos temas do momento e o mês promete bons projetos, ainda que exijam perseverança e alguns ajustes. Novas empreitadas podem ser colocadas em prática e está valendo buscar um novo trabalho.

As finanças conjuntas, com parceiros profissionais ou no relacionamento afetivo, chamam a atenção e o momento é oportuno para tentar ajustar o que for necessário, lembrando a responsabilidade de cada um. Bons frutos podem vir disso.