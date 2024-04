Virgem é crítico, Aquário frio: como cada signo age quando quer terminar

Se o assunto envolve Capricórnio, não tem enrolação e a história é direta. O capricorniano sabe, antes de qualquer outra pessoa, quando um relacionamento não tem futuro, já que é bastante prático. Não é possível nem esperar uma tentativa de reconciliação. A conversa tende a ser clara, sem rodeios e artifícios: acabou e fim.

Quando se relaciona, Aquário precisa ter um nível de amizade gigantesco com o par - sem isso, é muito difícil que dure. O sinal do fim é quando esse deixa de contar sobre as conquistas do dia, não narra mais as tantas conversas que teve com diversas pessoas horas antes ou não pede a opinião sobre mais uma ideia "incrível" que teve. Mas é preciso sutileza para pescar quando ele está perdendo o encanto pelo par.

É bem complicado identificar quando o pisciano está desinteressado. Ele pode até não querer mais o relacionamento, mas ainda deseja o ex por perto. Por isso, pode protelar antes de terminar, de fato. Se for questionado, inclusive nega que quer colocar um ponto final. É possível que não se mostre mais tão amoroso ou até mesmo encantado pela pessoa, mas o provável é que o par tenha que tomar uma atitude e resolver a situação.