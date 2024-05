Estou gostando do Zubeldía e já vejo a principal mudança no São Paulo

Com a chegada de Luís Zubeldía, o comportamento e a atitude dos jogadores do São Paulo mudaram completamente em campo. Também é nítido que a equipe está mais organizada e mais vibrante.

Com ele como treinador, o São Paulo venceu quatro partidas fora de casa: duas no Campeonato Brasileiro (3 x 0 Atlético GO e 3 x 1 Vitória), uma na Libertadores (2 x 0 Barcelona SC) e uma na Copa do Brasil (3 x 1 Águia de Marabá). Isso já representa uma mudança muito significativa, porque nmo Brasileirão do ano passado o São Paulo só venceu uma aprtida fora de casa. Nos últimos anos o tricolor sobreviveu vencendo seus jogos no Morumbi, porque quando saía perdia ou empatava.

Com Dorival Jr, conseguiu vencer o Flamengo por 1 x 0 na primeira partida da final da Copa do Brasil 2023, em pleno Maracanã, lotado. Com o Carpini, também conseguiu uma vitória muito importante quebrando o tabu na Neo Química Arena, vencendo o Corinthians por 2 x 1. Mas não teve sequência com nenhum dos dois, que eram mais fortes mesmo em casa.