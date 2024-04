Gargalhe com leoninos, se exercite com arianos: a parceria de cada signo

Para desabafar

Os melhores signos para ouvir um desabafo são os ligados ao elemento Ar - exceto Gêmeos, que vai querer falar na mesma proporção que ouve. Libra é ótimo para a função: ele pondera o caso, é tolerante e não dá palpites, pois tenta achar o equilíbrio, o bom senso. Aquário, por sua vez, tem aquele quê futurista e não cobra nada, não julga, nem acha que alguém está errado. Ele realmente acredita que tudo é possível e tenta achar um caminho sem preconceitos. Agora, se a ideia é desabafar e receber aconchego, os ideais para o papo são os piscianos e os cancerianos, pois são mais afetivos e acabam acolhendo de forma mais ampla.

Para rir

Signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário) são os mais divertidos, capazes de melhorar qualquer baixo-astral. O destaque fica com os leoninos, sempre engraçados, com um lado bem divertido e ótimo para fazer graça e provocar boas risadas. Câncer também entra nessa lista, pois é bem animado.

Para se atualizar

Ninguém melhor que um geminiano para contar as novidades, já que sabe tudo o que acontece no mundo e com as pessoas ao redor. Virgem também é recomendado. Entretanto, como costuma ser mais contido, acaba sendo mais seletivo para trazer respostas.