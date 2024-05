Ariano é fogo de palha? Taurino não cede? Os mitos amorosos dos signos

Aquário: "É inconstante e não é adepto das relações tradicionais"

O aquariano não é convencional mesmo. Ama a humanidade, os animais e a vida e é um ser gregário por natureza. Pode demorar para se apaixonar por alguém e geralmente segue uma caminho incomum: antes de cair de amores, tende a fazer amizade com o par, já que diálogo e afinidades são essenciais para um relacionamento, dentro de sua visão. Se encontrar isso em alguém, é interesse na certa.

Peixes: "Piscianos são confusos, carentes e só sabem chorar"

Por ser um um signo de Água, Peixes costuma ter as emoções mais afloradas. O choro é sua defesa, a maneira como demonstra que não está sabendo lidar com algo. Porém, se o pisciano se mostra com a autoestima em alta, com autoconfiança para dar e vender, isso não ocorre no dia a dia. O que falta na vida do nativo é ele ser estimulado a trabalhar essas questões pessoais.

Fonte: Bianca Ballesteros, astróloga e psicanalista, com matéria publicada em 22/02/2021