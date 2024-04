Anderson relatou problema de músico ex-Molejo com drogas: 'Pediu para sair'

Waguinho foi um dos fundadores do Molejo. Ele é um dos compositores do sucesso "Brincadeira de Criança", sucesso do grupo de pagode lançado em 1997.

Músico deixou Molejo em decorrência dos problemas com drogas. "Eles tentaram me consertar, mas eu era muito aloprado. Estava usando drogas direto. Andrezinho e Anderson sempre tentaram me segurar", contou Waguinho em entrevista ao Brito Podcast em dezembro de 2021.

Waguinho também integrou o grupo Os Morenos nos anos 1990. Ele afirmou ter se tornado pastor e músico gospel em 2022. "Eu me converti em outubro de 2000, estava drogado, ia morrer de overdose. Eu e minha esposa estávamos separados, mas ela chegou onde eu estava, falou de Jesus para mim e eu aceitei", disse em participação no programa Bulldog Show.