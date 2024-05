É o ascendente que determina 1ª impressão que você causa; interprete o seu

Do ponto de vista técnico, o signo ascendente é aquele que ascende (ou seja, nasce) no horizonte leste, no horário exato do nascimento. É parte da mesma circunferência por onde passam o Sol e os demais planetas —a eclíptica, que é dividida em 12 partes iguais (os signos), com base nas estações climáticas do ano.

A diferença entre os signos solar e ascendente é que, enquanto o primeiro leva em consideração o movimento anual aparente do Sol pelos signos do zodíaco, o segundo mede o movimento da abóbada celeste ao longo de 24 horas. Significa que o signo solar é relacionado ao movimento de translação da Terra e o seu ascendente varia de acordo com a rotação.

Para descobrir qual é o ascendente, há vários sites que oferecem o serviço gratuitamente. A seguir, descubra como tende a ser a primeira impressão de todas as pessoas a partir do ascendente.

Signos x primeira impressão

Ascendente em Áries

A iniciativa é a marca de quem tem o ascendente em Áries, o primeiro dos signos do zodíaco, pois não precisa fazer muito esforço para começar algo e "chegar chegando". Entretanto, é importante demonstrar que tem consistência em suas ações. Também é necessário controlar a ansiedade para não acabar agindo precipitadamente.