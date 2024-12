Sem celular nas escolas? O que podemos esperar de nova lei em 2025

Esse ponto, bastante sensível, terá minha crítica. Não faz sentido que os alunos se responsabilizem por protocolos criados pelas secretarias - e a lei estadual não pode limitar responsabilidade que advém da Constituição Federal (no caso das escolas públicas) ou do Código Civil e do Código do Consumidor (no caso das escolas particulares).

Além disso, tratar o armazenamento como mera opção ignora a realidade de muitas famílias, cujos filhos, notadamente adolescentes, utilizam os dispositivos eletrônicos como aparato de segurança em deslocamentos que muitas vezes fazem desacompanhados.

Ainda, segundo a lei, as secretarias de educação deverão criar canais acessíveis para a comunicação entre pais, responsáveis e instituições de ensino. Essa parece uma previsão para acalmar aqueles que ainda não estão convencidos das vantagens de uma escola livre de aparelhos eletrônicos, mas a verdade é que as escolas já têm (ou deveriam ter) esses canais, na medida em que, durante o período de permanência dos alunos, são por eles responsáveis. Ou seja, a boa e velha secretaria já deveria cumprir essa interface, cabendo à toda comunidade escolar uma reflexão sobre como fazer um uso adequado destes canais.

É essa necessidade de conscientização que parece ter escapado à redação final da lei estadual n. 18.058/24. A educação digital, inclusive para uso seguro das ferramentas, já é um direito dos alunos amparado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (essa uma lei federal, de n. 9.394/96, aplicável a todo o país), mas é um tema que precisa ser discutido coletivamente: escolas, famílias e Administração Pública.

Com sorte, a partir de 2025 e aproveitando o ensejo da nova lei, seja possível aprofundar o letramento da sociedade sobre o assunto.

Por fim, mas não menos importante, é preciso ainda entender especificamente quais são os alunos a quem a lei se destina. A previsão ampla de proibição nas unidades escolares não deixa claro se alunos adultos que estejam cursando os níveis fundamental e médio também estarão proibidos de acessar seus aparelhos eletrônicos.