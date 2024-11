É emocionante ver vítimas de violência em espaços de lazer serem acolhidas

Desde o testemunho de vítimas de abuso que me disseram conseguir retornar aos espaços de diversão por saberem que os protocolos existiam, a entender que festivais são um miniuniverso das mazelas de uma sociedade desigual, machista, misógina, racista e homofóbica. E, assim sendo, oferecer a oportunidade segura de pôr fim a uma violência porque ali se consegue acessar uma delegacia de forma segura, porque se consegue encontrar um ponto de acolhimento.

Imagine aqui uma vítima de violência doméstica que consegue estar em um espaço em que ela pode pedir ajuda para, de forma sigilosa e privativa, acessar seus direitos e ter suporte para acionar rede de apoio, polícia militar ou polícia especializada.

Testemunhei e sigo assim vendo mulheres que estão em um relacionamento abusivo serem encaminhadas para a rede do Estado após as intervenções das equipes responsáveis pelos protocolos. E quando descobrem que existe até a possibilidade de registrar queixa de forma online, como no estado do Rio de Janeiro, é de emocionar ver os olhos dessas vítimas se encherem de esperança.

Por fim, denunciar não é fácil. Um estudo, do qual fiz parte com a organização Data Pop Alliance, em São Paulo, Bogotá e Cidade do México mostrou que a mulher busca denunciar quando se desloca, quando sai da comunidade que a julga ou protege o agressor - quando sai para trabalhar, vai ao mercado. Com a lei que exige o protocolo em eventos e o suporte às vítimas, ir a um evento tem funcionado como esse corredor de esperança que tira as mulheres desse labirinto do ciclo da violência.



*Ana Addobbati é CEO e fundadora da Livre de Assédio, startup que apoia a prevenção ao assédio sexual, moral e discriminação por meio de ações estratégicas de impacto.