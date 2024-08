Nova fase? 70% das mulheres com mais de 50 anos tentam mudar de carreira

Levando em consideração que aproximadamente 2/3 da população estão nessa busca, logo pus-me a refletir como me sinto perante esse cenário, já que eu sou uma mulher que, neste ano, completa 50 anos.

Uma sensação de alívio me veio à cabeça: liberdade e equilíbrio de vida. Contudo, ainda temos que falar sobre o tal do etarismo no mundo corporativo. E para dar início à discussão, repito o que disse em um podcast do qual participei recentemente: "Todas as pessoas são potência máxima em alguma coisa. Mas a pessoa brilhante no lugar errado se torna sua pior versão".

Eu não sei se todos vocês concordarão comigo, mas se pensarmos na combinação entre a experiência de alguém com maior maturidade versus a agilidade e a coragem da nova geração, será que isso nos abre novas oportunidades de mercado?

Eu como personagem nesta história

Não existe certo ou errado em relação ao que vivi, ao que vivo e ao que estou traçando para o meu futuro. Quando falo sobre a dificuldade de voltar para o mercado de trabalho com mais de 50 anos, eu diria que, por ter vindo de um mercado de inovação e de tecnologia, tenho o privilégio de saber utilizar todas as novas ferramentas a meu favor; uso todo o meu conhecimento e poder de uma liderança positiva com o impacto.

Mas então, por que eu ter quase 50 anos seria um bloqueio para o mercado? O que está por trás disso? É um salário alto? É um custo de saúde para a empresa? É um julgamento de que uma pessoa com 50 anos já está ultrapassada?