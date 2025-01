Lucas Lucco retoma carreira com novo parceiro e 'benção' de Zezé: 'Feliz'

Lucas Lucco, 33, está 100% focado na retomada da carreira musical. O cantor, inclusive, passou a integrar o casting de artistas da Roça Music — agência de gestão de artísticas como Pedro Paulo & Alex, Nilson Neto, Wesley & Conrado, entre outros — e tem a "benção" de Zezé Di Camargo, 62, para voltar em grande estilo ao universo sertanejo.

Eu nunca tive fora da música e aqui a família Storari me entendeu muito bem. Eles me trouxeram como sócio e não só como um artista do casting. Então, me senti muito acolhido. Aqui a gente chama o escritório de casa e eu tô muito feliz por estar em família.

Lucas Lucco, em entrevista exclusiva para TOCA

O que aconteceu

Cantor planeja retomada dos shows no próximo mês de março e tem um trabalho audiovisual pronto para lançamento. A meta do artista é voltar a escrever seus hits românticos e voltar a estar entre os nomes mais tocados do Brasil.