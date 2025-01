Lucas Lucco anuncia volta aos palcos um ano após cuidar de saúde mental

Lucas Lucco, 33, anunciou sua volta aos palcos após ficar um ano afastado para cuidar da saúde mental.

O que aconteceu

O cantor anunciou a novidade no último domingo (26) quando ele participou de um show de Gusttavo Lima, 35. "Eu conheço um Gusttavo que vai muito além do Embaixador que vemos e ouvimos. Eu conheço o Gusttavo que me convidou pra ir no primeiro show do seu novo projeto em Balneário pra que eu pudesse anunciar pra todo mundo que depois de um longo e escuro período eu estou voltando a fazer o que mais me faz sorrir na vida", disse Lucco na legenda ao publicar, em seu perfil do Instagram, um vídeo da apresentação ao lado do amigo.

O sertanejo ainda comemorou a decisão e mandou um aviso aos fãs. "Eu volto aos palcos, pra revolucionar… de novo. Com a benção do meu amigo e ídolo. Obrigado, Gusttavo Lima", completou.