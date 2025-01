Após dois festivais, Twenty One Pilots testa agora a força de seu show solo

'Clancy' expõe o habitual bom trabalho da dupla já nas duas primeiras faixas, 'Overcompensate' e 'Next Semester'. O álbum tem ainda mais canções envolventes, como 'Routines in the Night' e 'Backslide'.

Twenty One Pilots provou potencial de headliner no Lollapalooza 2023 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Nos shows da turnê que chega ao Brasil, o TOP tem tocado o álbum quase na íntegra, alternando as faixas com outros temas de sua carreira, como os hits 'Jumpsuit' e 'Stressed Out', apresentados no bis. Tudo isso aliado a uma performance singular em que boa parte do tempo o cantor Tyler Joseph fica longe do palco e mais próximo do público enquanto o baterista Josh Dun faz malabarismos percussivos.

Twenty One Pilots no Brasil

Quarta (22/1) , na Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)

, na Pedreira Paulo Leminski (Curitiba) Sexta (24/1) , na Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

, na Farmasi Arena (Rio de Janeiro) Domingo (26/1), no Allianz Parque (São Paulo)

Vendas: Eventim