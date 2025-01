Deu bom x Deu ruim: os acertos e os erros dos principais festivais de 2024

Afropunk

Deu bom: por mais um ano, o Afropunk mostrou-se um festival necessário para a cena brasileira, focando em atrações diversas e ritmos importantes para a herança preta do país. Um dos grandes destaques foi a vinda de Erykah Badu para o evento. Eles também criaram uma versão do festival para São Paulo.

Deu ruim: justamente na primeira edição de São Paulo, o cancelamento do show de Doechii, um dos nomes mais quentes do rap internacional, pegou o público de surpresa. Apesar de terem colocado um nome de peso no lugar —Ludmilla— eles não deram grandes explicações sobre o cancelamento do show.

Festa do Peão de Barretos

Deu bom: a organização da Festa do Peão é de se impressionar. O público conta com uma experiência completa do universo sertanejo, além de um espaço repleto de atrações secundárias, para além dos shows, como comidas típicas de regiões como Minas Gerais e Goiás.

Deu ruim: o evento se mostrou despreparado para as queimadas que aconteceram no interior de São Paulo durante o último fim de semana. Infelizmente, a experiência do público acabou prejudicada pela névoa que cobriu o Parque do Peão.