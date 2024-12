Com Ludmilla, Afropunk desembarcou pela primeira vez em São Paulo

Iniciativa que celebra a cultura afro-diaspórica, o Afropunk aterrissou em São Paulo no dia 14 de dezembro. No formato de Experience, trouxe um line-up afinado com sua vocação: Ludmilla, DJ Nyack, Anelis Assumpção, Yago Oproprio, Rachel Reis e a atração internacional inédita no Brasil, Amaarae.

Depois de edições em Belém (PA) e Salvador (BA), o público lotou o Parque Villa-Lobos, na capital paulista, para apreciar a diversidade e potência da música preta.