Carl Cox, Bob Sinclar, Angello: top DJs vêm ao Brasil na reta final de 2024

Referência na house music e no techno, Carl Cox começa sua temporada brasileira no domingo, no Rio de Janeiro. O veterano de 62 anos tem apresentação marcada no Armazém da Utopia.

Também no domingo, Sinclar toca na Laroc do Guarujá (SP). Na segunda, segue para Florianópolis e se apresenta na P12. Termina o ano na terça (31), animando a noite da Laroc de Valinhos (SP).

Mais gringos

O período tem ainda outros conceituados DJs gringos chegando ao país. Na sexta, os franceses Tito e Goraab, e a norte-americana Kala Shaw tocam na Posh, em Florianópolis. Na mesma data e cidade, a DJ e produtora turca Carlita se apresenta no Safari Beach Jurerê.

Também no Safari, no dia seguinte, tocam Laolu, DJ e produtor, filho de pai nigeriano e mãe suíça; e Goraab. Na Posh, no sábado, tem o norte-americano Kimonos. Ainda em Florianópolis, o francês Alex Wann e o isralense Mita Gami são as principais atrações respectivamente da Posh e do Safari, no domingo.

O belga Kolombo anima a noite de segunda no Esporte Clube Ilhabela, em Ilhabela (SP), na segunda. Floripa também tem programação forte na segunda, respectivamente com o francês Apache e a dinamarquesa Ashibah na Posh e no Safari.