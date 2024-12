De Luan Santana a Carl Cox, praias concentram shows do fim de semana

Gringos

Antes de tudo isso, na sexta, Steve Angello, um dos integrantes do projeto Swedish House Mafia, toca na Privilège de Búzios (RJ). Já a DJ e produtora turca Carlita anima a pista do Safari Beach Jurerê, em Florianópolis.

Alok também é atração na sexta, no Castelo Garcia D'Ávila, na Praia do Forte (BA). O dia tem ainda Pixote e Monobloco em Guarapari (ES), no Multiplace Mais; e João Gomes na Arena Jockey, no Rio de Janeiro.

Carl Cox é a principal atração do domingo. O veterano DJ britânico de 62 anos toca no Armazém da Utopia, no Rio de Janeiro. Outro top DJ gringo que se apresenta na mesma noite é o francês Bob Sinclar, que tem discotecagem marcada na Laroc, no Guarujá (SP).

Para quem prefere guitarras a picapes, tem Paralamas do Sucesso no Ocean Place Barra Sul, em Balneário Camboriú (SC). E tem ainda Matuê no Castelo Garcia D'Ávila, na Praia do Forte (BA).

Veja tudo que tem

Sexta