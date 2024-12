Clipe de IA marca volta de Kevinho após mãe vencer câncer: 'Não foi fácil'

Kevinho, 26, está oficialmente de volta ao cenário da música. Depois de ficar mais de um ano afastado para cuidar da mãe na luta contra o câncer, o cantor volta ao mundo do funk nesta sexta-feira (27) com o lançamento do hit "IA" e traz como novidade o primeiro videoclipe 100% produzido por inteligência artificial.

Queria lançar a música, mas faltava o clipe. Tive uma reunião com minha equipe e joguei a ideia de fazer um clipe com IA, até pela urgência pra musica entrar na cabeça das pessoas no verão. A música já fala de inteligência artificial de uma forma mais leve e pensamos em trazer essa realidade de IA para dentro do clipe. Curti muito o resultado e espero que as pessoas gostem dessa novidade no meu retorno.

Kevinho, em entrevista exclusiva ao TOCA

O artista, apelidado como o "mlk dos hits", se diz empolgado com a retomada da carreira musical após superar "o pior momento da vida". Sueli Azevedo, mãe de Kevinho, está 100% curada do câncer de mama após vencer cirurgias, quimioterapia e radioterapia.