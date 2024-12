Lady Gaga: subsecretário de Eventos confirma show da cantora no Rio

Rodrigo Castro, subsecretário de Eventos e Relações Institucionais na Secretaria de Estado de Cultura e Economia do Rio, confirmou o show da cantora Lady Gaga em 2025.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado na sexta-feira (20), ele antecipou o anúncio. "Tem muita novidade boa por aí. O Governo do Estado está investindo R$ 40 milhões no Carnaval (?), depois disso vem Lady Gaga, vem Rio Open, vem muitos eventos também ligado a COP 30 que acontece aqui no Brasil", disse ele durante o Fórum Realiza RJ.

A apresentação deve acontecer em maio do próximo ano, na praia de Copacabana. De acordo com o colunista de Lauro Jardim, de O Globo, o show seguiria os mesmos moldes do show de Madonna neste ano, também realizado no mês de maio.