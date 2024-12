Boogarins: 'Mais velhos que acham que o rock morreu se emocionam no show'

Os dois também comentaram sobre o interesse do público internacional no Boogarins; o quarteto saiu do país pela primeira vez em 2014. "Uma turnezinha, coisa de 70 shows seguidos", brinca Raphael.

Eram 30 nos Estados Unidos, ia para Europa, fazíamos 20 e poucos, e depois voltávamos para os EUA (...) Mas foram surgindo outros convites no meio do caminho. Raphael Vaz

Para caber tudo na "van" que os levaria na estrada, a bagagem era compacta. "Uma calça jeans, três camisetas pretas e quatro cuecas", lembra Raphael.

O tempo de estrada os inspirou para um novo álbum, gravado na Espanha. "Entramos num estúdio bem pequeno, analógico. Supermassa a experiência. O engenheiro de som envelheceu uns dez anos com a gente; no final do processo tinha a voz fraca."

Nessa primeira leva de shows, havia poucos brasileiros que os assistiam. "A gente tava no circuito de banda de rock doido, que só pelo fato de não cantar inglês, já soávamos meio exóticos. Cantamos para um monte de roqueiro velho na Europa. Foi demais, e ao mesmo tempo nos descobrimos como banda", diz Raphael.

A relação com os fãs brasileiros acabou sendo cultivada à medida que os shows cresciam dentro do Brasil. "O jovem brasileiro é mais inteligente, não sei se é porque a gente comunica mais", diz Dinho.