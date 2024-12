Henrique e Juliano são os mais ouvidos do Brasil no Spotify em 2024

O Spotify divulgou na manhã desta quarta-feira (4) a sua retrospectiva. Henrique e Juliano foram os artistas mais ouvidos do país na plataforma de streaming este ano, seguidos por MC Ryan e Ana Castela, que no ano passado ocupou a primeira posição.

Entre as músicas mais ouvidas, o medley "THE BOX MEDLEY FUNK 2", de THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha, Dj Oreia, ocupou a primeira posição. "Barulho do Foguete", de Zé Neto e Cristiano, e "Gosta de Rua", de Felipe e Rodrigo, ficaram com o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Confira abaixo as listas de artistas, músicas e podcasts mais ouvidos no Brasil e no mundo: