Taylor Swift, Beyoncé: Veja os indicados ao Billboard Music Awards 2024

Melhor álbum de hard rock

Bring Me The Horizon - "POST HUMAN: NeX GEn"

Falling In Reverse - "Popular Monster"

HARDY - "Quit!!"

Pearl Jam - "Dark Matter"

Sleep Token - "Take Me Back to Eden"

Melhor álbum latino

Bad Bunny - "nadie sabe lo que va a pasar mañana"

Fuerza Regida - "Pa Las Baby's Y Belikeada"

Grupo Frontera - "El Comienzo"

Junior H - "$AD BOYZ 4 LIFE II"

KAROL G - "MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)"

Melhor álbum de kpop

ATEEZ - "THE WORLD EP.FIN: WILL"

Jung Kook - "GOLDEN"

Stray Kids - "ROCK-STAR

Stray Kids - "Ate: Mini Album"

TOMORROW X TOGETHER - "The Name Chapter: FREEFALL"

Melhor álbum de eletrônica/dance

Charli XCX - "BRAT"

Jungle - "Volcano"

Odetari - "XXIII SORROWS"

Troye Sivan - "Something to Give Each Other"

John Summit - "Comfort in Chaos"

Melhor canção Hot 100

Benson Boone - "Beautiful Things"

Jack Harlow - "Lovin on Me"

Post Malone feat. Morgan Wallen - "I Had Some Help"

Shaboozey - "A Bar Song (Tipsy)"

Teddy Swims - "Lose Control"

Melhor canção de streaming

Zach Bryan feat. Kacey Musgraves - "I Remember Everything"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Post Malone feat. Morgan Wallen - "I Had Some Help"

Shaboozey - "A Bar Song (Tipsy)"

Teddy Swims - "Lose Control"