Produtor musical promete variedade de estilos em novo disco de Anitta

Hitmaker deu detalhes do que vem por aí em "Ensaios da Anitta", novo álbum que Anitta, 31, lança no dia 5 de dezembro em todas as plataformas digitais.

O que aconteceu

O produtor e compositor promete uma grande variedade de estilos, do funk ao sertanejo. "Esse é um disco bem rico musicalmente, culturalmente, como o Brasil e a Anitta são. Temos funk, temos bregadeira, temos sertanejo, temos forró, temos axé? Temos verão e Carnaval garantidos com sucesso", vislumbrou ele, em entrevista à CNN Brasil.

Hitmaker assina a produção de nove faixas do álbum. "Fizemos esse trabalho com tanto carinho, sabe? Estou há um ano escolhendo repertório com a Anitta, até chegarmos nesse resultado. E o mais incrível é que nós dois falamos: não sabemos qual é a música de trabalho, porque amamos o disco todo."