Não foi só com Frejat: veja outros grandes artistas que tiveram som cortado

No sábado (23), Frejat se juntou a um "clube" que também tem como "sócios" Bruce Springsteen e Paul McCartney, The Cure, Foo Fighters, Lana Del Rey, Guns N' Roses, Jorge Ben Jor e MC Luanna. Esses cantores e bandas também passaram, em algum momento da carreira, pelo constrangimento de terem o som de seus shows desligados antes que pudessem encerrar as suas apresentações.

O que aconteceu

Atração de abertura do shows de Lenny Kravitz, no sábado (23), em São Paulo, Frejat teve o som de sua banda desligado às 20h30 em ponto. Com início às 19h30, o ex-guitarrista e vocalista do Barão Vermelho não conseguiu encerrar a apresentação. Ele cantava naquele momento "Pro Dia Nascer Feliz", um dos seus maiores sucessos.

O cantor compartilhou uma nota em suas redes sociais após o ocorrido. "Indignado com o desrespeito que sofri ontem no fim do meu show de abertura da apresentação de Lenny Kravitz no Allianz."