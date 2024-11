Fim de semana de rock tem Lenny Kravitz em SP e outros festivais pelo país

Com shows de abertura de Frejat, Liniker e Lianne La Havas, a apresentação de Lenny Kravitz neste sábado (23), no Allianz Parque, em São Paulo, é quase um festival. O cantor americano é a principal atração do fim de semana, que tem ainda tem cinco festivais em cidades diferentes.

O que vai rolar

Conhecido por hits como 'It Ain't Over 'Til It's Over', 'American Woman' e 'Always on the Run', Kravitz chega pela quinta vez ao país. Ele não se apresentava em São Paulo havia cinco anos.

Na visita anterior, em 2019, foi uma das atrações do Lollapalooza. O músico havia tocado no Brasil em 2005 (turnê por três cidades), em 2007 (no Live Earth Concert, no Rio de Janeiro), em 2011 (Rock in Rio) e em 2019.