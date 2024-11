Prettos lembram demissão após conhecerem Beth Carvalho: 'Atrapalhava samba'

A dupla também falou sobre seu atual projeto, o Quintal dos Prettos, roda de samba que realizam há seis anos no quintal de uma casa, sem microfone e "sem pensar em ninguém". O samba no Belenzinho já recebeu convidados como Emicida, Maria Rita, Salgadinho, Luciana Mello e muitos outros.

O povo morria de saudades de uma roda de samba sem microfone, informal. E deu certo demais, foi uma identificação meio natural. [A notícia] se espalhou que nem fogo no palheiro Maurílio Sousá

Para Maurílio, o pagode é "uma grande festa" que eles tiveram o prazer de entrar. Já Magnu diz que o pagode "é o lado jovem do samba", no sentindo comportamental. "É um comportamento jovial do samba", diz.

O mais recente lançamento da dupla, "Um Brinde ao Mestre Cartola", é uma recriação do primeiro álbum solo do mestre Cartola, que faz 50 anos. Sousá justifica a gravação com arranjos originais do icônico disco de 1974: "Os arranjos do Dino Sete Cordas, grade violonista da época de ouro, daquele pessoal do choro, é uma coisa tão bem feita, tão maravilhosa, que se a gente tentasse fazer alguma coisa diferente, não teria tanto sucesso pessoal como a gente teve nesse álbum, ao realizar esse trabalho de uma singeleza tão profunda, de um compositor maravilhoso como é o Cartola".



Maurílio destaca ainda outro detalhe: "O genial desse trabalho é que você ouve a voz do Cartola e a melodia dele, e ninguém entra na voz dele. Você tem a cuíca do Marçal, que não bate no violão do Dino Sete Cordas, que também não bate no surdo do Luna".

'Samba tem que ter sacanagem': Magnu Sousá lembra como nasceu o Samba de Vela

Na entrevista, Magnu também falou sobre como nasceu o "Samba da Vela" em 2000, roda de samba de São Paulo que deve ter a duração de uma vela acesa. "[Na época, pensamos em] Uma coisa fechada para compositores, que não vai ter público e tem que acabar até meia-noite. E silêncio", lembra Maurílio. No menu, era sopa e café.