'O samba é a carteira de identidade do Brasil', diz Leci Brandão aos 80

"Eu me sinto muito feliz e emocionada em participar de um festival de samba e especialmente, em São Paulo. O samba é a carteira de identidade do Brasil", comemora Leci, em conversa com o TOCA.

A sambista brincou ao dizer que o line-up do festival é uma 'festa entre amigos'. "São pessoas que eu tenho muito carinho. Fundo de Quintal, eu nem sei dizer, são tantas histórias. O Jorge Aragão é meu amigo de muitos anos, fez música para mim, é um compositor excelente."

Uma das canções mais importantes de Leci é "Zé do Caroço", que foi composta em 1978 e gravada em 1986 pelo Art Popular — e hit nas paradas em 2005 com o grupo Revelação. "É uma música que traz a história de um Brasil real e de muita luta. O Zé foi um líder comunitário no Morro do Pau da Bandeira, que fez muitas coisas boas para a comunidade e informava no serviço de alto-falante", conta.

"Se eu for cantar em algum lugar desse Brasil e não cantar 'Zé do Caroço', as pessoas ficam tristes comigo", revelou a sambista sobre o clássico que não pode faltar em seu repertório.