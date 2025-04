Guitarrista do Slayer Kerry King curte ter a própria banda: 'Nada de divas'

"Se alguém olha pra mim, eu sou um cara como você. Só aprendi a tocar guitarra, me juntei com outros caras e comecei a fazer músicas legais", afirma ele. "Eu sempre tento cuidar dos fãs, quando eu os encontro no aeroporto, no shopping, tanto faz. Quero que a experiência deles seja boa. Significa muito pra eles, vão contar pros amigos, criar boas histórias para a comunidade".

Depois de uma última passagem por aqui em 2019, na turnê de despedida do Slayer, o guitarrista se diz empolgado por este retorno, por conhecer o calor da audiência brasileira. "Eu amo vir pra América do Sul e não queria que tivesse demorado seis anos. Acho que vai ser incrível. Nenhum dos caras da banda já experimentou o que é estar comigo tocando na América do Sul. E vocês vão enlouquecer. Eu sei."

Os tais "caras" a quem ele se refere são uma formação de pesos pesados que o acompanha nesta jornada que agora carrega seu nome: o vocalista Mark Osegueda (Death Angel), o guitarrista Phil Demmel (Vio-lence, ex-Machine Head), o baixista Kyle Sanders (ex-Hellyeah) e o baterista Paul Bostaph (seu ex-parceiro de Slayer). Embora reforce que o grupo todo é incrível ao fazer um show que qualquer fã do Slayer apreciaria ("e com um cara a mais no palco"), Kerry pede uma dose extra de atenção para Kyle.

O que eu costumo dizer pra quem vai nos ver ao vivo é: fique ligado no Kyle [Sanders]. Você vai se divertir. Todos dão tudo de si, mas Kyle não para. Kerry King

Kerry King durante show em Detroit (EUA) no dia 30 de janeiro de 2025 Imagem: Scott Legato/Getty Images

Outro destaque, segundo ele, é o vocalista —que, aliás, esteve no Brasil em 2024, com o Death Angel, no palco do mesmo Summer Breeze (que só mudou de nome). "Mark está ainda mais intenso nesta banda. Nunca o ouvi cantando assim. Quando saímos em turnê, até disse pra ele: 'Você consegue reproduzir isso ao vivo, certo? Não quero você destruindo a sua voz'. Fiquei bastante orgulhoso."