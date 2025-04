Ile Ayê toca João Gilberto? Documentário busca elo da música feita na Bahia

Melly é uma das artistas contemporâneas que fizeram versões para o filme "A Bahia me Fez Assim" Imagem: Ricardo Prado/Divulgação

Mosquinha no estúdio

O resultado que aparece no filme é fruto de um mergulho em um estúdio de gravação com baianos de origens e gêneros diversos. Em um ambiente íntimo, os músicos trocaram figurinhas para elaborar as versões e deram depoimentos sobre cultura, ancestralidade, música e sua relação com o povo baiano.

Este foi o outro mote que estimulou Machado a realizar o filme. "Tinha um desejo de penetrar como se fosse uma mosquinha invisível num processo de criação e gravação de músicos", conta.

A proposta, no entanto, não era apenas gravar versões, havia uma provocação que estimulou a criação e o debate entre os artistas. "As coisas tinham que ser feitas lá na hora, ninguém podia preparar nada, era um pouco essa a regra do nosso jogo", diz Machado.

A própria escolha do repertório também tinha uma provocação. "O Ilê Aiyê tocando o samba de João Gilberto com Tiganá, As Ganhadeiras de Itapuã e o grupo Yaya Muxima gravando Raul Seixas, eram sempre escolhas que não pareciam óbvias, para a gente entender se existe alguma baianidade na música", conta. "Tinha esse desejo de pular do trapézio sem rede de segurança e isso é bacana de ver no processo de gravação."