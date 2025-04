Emicida, Os Garotin e Ana Castela: veja os indicados ao Prêmio BTG Pactual

Dividido em 28 categorias, o prêmio contempla uma ampla variedade de gêneros — do rap ao erudito, passando por samba, funk, rock, sertanejo, reggae, pop e MPB. A premiação acontece no dia 4 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Confira os indicados:

RAP / TRAP

Artista

BNegão

Duquesa

Emicida

MV Bill

Yago Oproprio

Lançamento

Criolo, Dino d'Santiago, Amaro Freitas - Esperança (Produzido por: Criolo e Nave)

Emicida - Acabou, mas tem... (Produzido por: Emicida e Damien Seth)

Marcelo D2, SambaDrive - Direct-to-Disc (Produzido por: Mario Caldato Jr.)

MV Bill - Na Visão do Morador (Produzido por: Mortão e DJ Caique)

Yago Oproprio - OPROPRIO (Produzido por: Patricio Sid)