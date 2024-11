Quando não sai rap, Zudizilla pinta: 'Dói e pesa, preciso tirar do peito'

"Eu vim meio subvertendo o que era o estereótipo do MC", explica. "Nasci na periferia, mas a pintura me fez entrar na faculdade, ler, passear por outros ambientes, e consegui levar a galera para enxergar isso (...) Não queria ser o MC Zulu. Já conhecia o hip hop, Afrika Bambaata e era jovem demais para o peso daquilo. Eu queria me divertir. Pra isso veio o Zudizilla".

O cantor diz que desde o início procurou cantar com "densidade", em um rap que vem de um lugar "antidepressivo" e "de cura". "[Meu rap] Não está aqui para ser peso, mas para ajudar a ser mais leve".

Apesar de eu falar muito, eu falo pouco (...) Meu silêncio é mais uma efervescência. Aqui está fervendo, e quando eu venho, eu venho com um caminhão de coisas e nem tudo eu consigo cantar, nem tudo eu consigo produzir e nem tudo eu consigo desenhar, mas eu preciso de tudo ao mesmo tempo e toda hora eu estou aprendendo a fazer alguma coisa diferente pra poder não morrer com isso no meu peito, porque pesa e dói. Zudizilla

Enquanto artista, Zudizilla diz que ainda tem muito a expressar —e de diferentes formas. "O que me movia era a urgência da geração beatnik (...) A escrita sem pausa me abriu portas para a escrita", diz. "Antes de fazer rap, eu escrevia poesia. Eu ia pra rua, via a rua. Voltava pra casa e descrevia aquilo tentando usar o mínimo de vírgula e o mínimo de parágrafo possível. Deixar o pensamento fluir, sempre com jazz no ouvido."

Papel de Pelotas no rap gaúcho