'Lugar periférico é estado de espírito': Zudizilla explica sua ópera preta

Na entrevista, Zudizilla também explicoua origem de seu nome artístico e alter ego.

Criado "na quebrada", como ele diz, Zudizilla cresceu rodeado por "milhares de apelidos". "Meu nome [o real, Júlio César] ainda é um pouco difícil de responder quando alguém me chama por ele", brinca. "Zudizilla foi o apelido que chegou por último."

Foi com a arte das paredes que o músico se aproximou do hip hop e flertou com as rimas no improviso. "Nunca tive dificuldade e comecei a encher o saco de todo mundo", brinca, lembrando do início da carreira na música.

"Eu vim meio subvertendo o que era o estereótipo do MC", explica. "Nasci na periferia, mas a pintura me fez entrar na faculdade, ler, passear por outros ambientes, e consegui levar a galera para enxergar isso (...) Não queria ser o MC Zulu. Já conhecia o hip hop, Afrika Bambaata e era jovem demais para o peso daquilo. Eu queria me divertir. Pra isso veio o Zudizilla".

O cantor diz que desde o início procurou cantar com "densidade", em um rap que vem de um lugar "antidepressivo" e "de cura". "[Meu rap] Não está aqui para ser peso, mas para ajudar a ser mais leve".