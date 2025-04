Gilberto Gil chega a São Paulo para maior etapa de sua turnê de despedida

FIQUE ATENTO!

Imagem: Reprodução/ Instagram

David Guetta completa lineup do Tomorrowland

Faltava um nome no lineup do Tomorrowland Brasil, e quem completa a lista de atrações é David Guetta. O top DJ francês se apresenta no primeiro dia. Com seis palcos, a edição 2025 do megafestival de música eletrônica acontece de 10 a 12 de outubro no Parque Maeda, em Itu (SP). Armin van Buuren, Axwell, Dimitri Vegas, Nicky Romero, Steve Aoki e Vintage Culture estão entre os confirmados.

Imagem: Sergione Infuso/Corbis

Balaclava Fest terá Stereolab e Yo La Tengo

Stereolab será o headliner do Balaclava. A banda anglo-francesa comandada por Laetitia Sadier (foto) encabeça a edição 2025 do festival. Realizado há 15 anos, o evento terá também Yo La Tengo, Geordie Greep (da banda black midi) e Fcukers, além dos artistas nacionais Jovens Ateus, Gab Ferreira e Walfredo em Busca da Simbiose. Os shows serão realizados no Tokio Marine Hall, em São Paulo, no dia 9 de novembro.

Imagem: Mondadori via Getty Images

Ben Harper começa sua nova turnê no Brasil

Após marcar shows no Brasil e precisar cancelar devido à pandemia do coronavírus, em 2020, Ben Harper começa no sábado turnê que passa por quatro cidades do país. O músico dos EUA toca em Curitiba, no Jockey Club. Depois segue para São Paulo, onde se apresenta na terça, no Vibra. A passagem pelo Brasil ainda inclui Florianópolis (dia 18/04) e Rio de Janeiro (19/04). Donavon Frankenreiter abre os quatro shows.